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07 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Протяженность дополнительного выезда на Киевское шоссе составит два километра

Москвичам рассказали, как сэкономить на поездках на такси

В РЖД рассказали, в каком порядке будут строить высокоскоростные магистрали

Станцию столичного метро "Трубная" украсили к 8 Марта

Новости часа: Собянин рассказал о росте поездок на электросамокатах в Москве

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Собянин: Москва поддержит переход такси и каршеринга на экологичные автомобили

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь 8 Марта транспорт города подготовил подарки и активности для жительниц столицы. А на Северном и Южном речных вокзалах пройдут мастер-классы и выступления музыкантов.

"Еще 3 новые линии и 39 станций метро появятся в Москве к 2030 году. С открытием Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий у миллионов москвичей появится метро в пешей доступности. На дорогах и в наземном городском транспорте станет еще свободнее", – сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что благодаря расширению рельсового каркаса поездки 1 миллиона пассажиров в сутки станут комфортнее и до 30 % быстрее.

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