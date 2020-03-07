Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь 8 Марта транспорт города подготовил подарки и активности для жительниц столицы. А на Северном и Южном речных вокзалах пройдут мастер-классы и выступления музыкантов.

"Еще 3 новые линии и 39 станций метро появятся в Москве к 2030 году. С открытием Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий у миллионов москвичей появится метро в пешей доступности. На дорогах и в наземном городском транспорте станет еще свободнее", – сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что благодаря расширению рельсового каркаса поездки 1 миллиона пассажиров в сутки станут комфортнее и до 30 % быстрее.