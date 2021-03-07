В Москве с 5 апреля меняются тарифы на парковку и эвакуацию автомобилей

В Москве с 5 апреля изменятся тарифы на платную парковку. Это коснется двухсот наиболее загруженных улиц, где 90% мест все время заняты.

На таких стоянках стоимость поднимут до 380 рублей в час. Также в столице планируют ввести новые парковочные места. Речь идет о 20 районах, среди которых Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской и других.

Кроме того, с 5 апреля поднимется стоимость эвакуации автомобилей – примерно на 15%. Зато срок на оплату со скидкой увеличится с 20 до 60 дней. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

