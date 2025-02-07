Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 13:15

Транспорт

Новости регионов: специалисты разобрали на запчасти севший в поле под Новосибирском лайнер

Новости регионов: специалисты разобрали на запчасти севший в поле под Новосибирском лайнер

"Техно": каким будет новый сверхзвуковой пассажирский самолет США

Первый с 1993 года рейс вылетел из Москвы в Сухум

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 февраля

"Мой район. Новости": власти Москвы увеличат количество беспилотного транспорта в городе

Городские камеры показали, какая дорожная обстановка сложилась в Москве

Московские автосалоны начали делать скидки, чтобы разгрузить переполненные склады

Новости регионов: электросамокатная полиция заработала в "Сириусе"

Дептранс провел рейд по безбилетникам у станции метро "Ховрино"

Городские камеры показали, что происходит на дорогах в Москве

Самолет, лежавший на пшеничном поле под Новосибирском, полностью разобрали. Работы завершили за полгода. Пригодные для полетов детали используют повторно, а поврежденные части утилизируют. Самолет совершил экстренную посадку в поле осенью 2023 года.

Между тем сильный ветер поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Из-за него дети с трудом могли дойти до школы. Порывы сбивали их с ног и отталкивали на несколько шагов назад. Также с ветром не могли справиться и многие взрослые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортобществопогодавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика