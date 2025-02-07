Новости регионов: специалисты разобрали на запчасти севший в поле под Новосибирском лайнер

Самолет, лежавший на пшеничном поле под Новосибирском, полностью разобрали. Работы завершили за полгода. Пригодные для полетов детали используют повторно, а поврежденные части утилизируют. Самолет совершил экстренную посадку в поле осенью 2023 года.

Между тем сильный ветер поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Из-за него дети с трудом могли дойти до школы. Порывы сбивали их с ног и отталкивали на несколько шагов назад. Также с ветром не могли справиться и многие взрослые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.