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07 февраля, 09:45

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 февраля

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 7 февраля

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Волоколамском, Ленинградском шоссе и Кутузовском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК от Звенигородского шоссе до Бережковского моста, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на ТТК в районе Тульской и Савеловской эстакад, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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