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07 февраля, 07:30

Транспорт

Новости регионов: электросамокатная полиция заработала в "Сириусе"

Новости регионов: электросамокатная полиция заработала в "Сириусе"

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Электросамокатная полиция заработала в России. Эксперимент решили провести в Сочи, на территории "Сириуса". Такой транспорт позволит патрульным быть мобильнее и быстрее, когда на улицах плотный трафик. Перед тем, как встать на средство индивидуальной мобильности, полицейские проходят проверку на знание правил дорожного движения. В освоении двухколесного транспорта помогают инструкторы. Если эксперимент окажется успешным, электросамокатная полиция появится и в других регионах страны.

Между тем серьезный пожар произошел в сортировочном цехе лесопромышленного комплекса в Иркутской области. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 2 000 квадратных метров. На месте работают более 30 спасателей, задействованы 8 единиц техники. Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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