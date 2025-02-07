Новости регионов: электросамокатная полиция заработала в "Сириусе"

Электросамокатная полиция заработала в России. Эксперимент решили провести в Сочи, на территории "Сириуса". Такой транспорт позволит патрульным быть мобильнее и быстрее, когда на улицах плотный трафик. Перед тем, как встать на средство индивидуальной мобильности, полицейские проходят проверку на знание правил дорожного движения. В освоении двухколесного транспорта помогают инструкторы. Если эксперимент окажется успешным, электросамокатная полиция появится и в других регионах страны.

Между тем серьезный пожар произошел в сортировочном цехе лесопромышленного комплекса в Иркутской области. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 2 000 квадратных метров. На месте работают более 30 спасателей, задействованы 8 единиц техники. Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, пострадавших нет.

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