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Новости

07 февраля, 18:30

Транспорт

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада

Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада

Новости часа: около 40 экипажей ЦОДД дежурят на МКАД из-за снегопада

Ограничения для проезда такси существуют на некоторых выделенках в Москве

Росавиация заявила, что аэропорты в Москве работают в штатном режиме

Напольную навигацию обновят на 150 пересадочных станциях столичного метро и МЦК

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Таксистам запретили пользоваться выделенными полосами на загруженных участках столицы

Новая напольная навигация появится на пересадочных станциях метро Москвы

Таксистам запретили пользоваться "выделенками" на загруженных участках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на снегопад. Об этом сообщила Росавиация.

Две тысячи работников и порядка 100 единиц техники привлекли к уборке железнодорожных станций в Москве и Подмосковье. Об этом заявил перевозчик.

Москвичей ждет аномально холодная погода до начала следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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