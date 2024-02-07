Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на снегопад. Об этом сообщила Росавиация.

Две тысячи работников и порядка 100 единиц техники привлекли к уборке железнодорожных станций в Москве и Подмосковье. Об этом заявил перевозчик.

Москвичей ждет аномально холодная погода до начала следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.