07 февраля, 18:30Транспорт
Новости часа: аэропорты Москвы работают штатно на фоне снегопада
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Аэропорты Москвы работают штатно, несмотря на снегопад. Об этом сообщила Росавиация.
Две тысячи работников и порядка 100 единиц техники привлекли к уборке железнодорожных станций в Москве и Подмосковье. Об этом заявил перевозчик.
Москвичей ждет аномально холодная погода до начала следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.