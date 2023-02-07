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Транспорт

КПП "Верхний Ларс" закрыт на грузино-российской границе из-за непогоды

КПП "Верхний Ларс" закрыт на грузино-российской границе из-за непогоды

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Проезд через грузино-российскую границу, через КПП "Верхний Ларс", снова закрыт. Дорога недоступна для всех видов транспорта из-за непогоды. Ограничения будут действовать "до особого распоряжения". В районе пограничного пункта работает МЧС, дежурят сотрудники ГИБДД и экипаж Центра медицины катастроф.

Проезд автомобилей через грузино-российскую границу ограничивали 2 февраля, также ссылаясь на непогоду, но уже на следующий день дорогу открыли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортрегионывидеоАлина Гилева
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