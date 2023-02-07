Число пассажиров на станции Окружная МЦД-1 выросло на 24% с ноября 2022 года

​Станция Окружная МЦД-1 становится популярнее: число пассажиров здесь выросло на 24% с ноября 2022 года, об этом сообщил портал mos.ru. С момента открытия станции больше миллиона пассажиров воспользовались ею. При этом более 500 тысяч человек совершили пересадку на Московское центральное кольцо и метро.

В 2023 году с запуском МЦД-3 и МЦД-4 такие пересадочные узлы появятся и на новых диаметрах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.