Москвичам рассказали о строительстве станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии

Метростроители продолжают отделочные работы на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Стены облицовывают серым гранитом, куда потом поместят декоративные панели из алюминия. Похожие панели украсят и потолок.

Отмечается, что монолитные работы еще ведутся рядом с входной зоной, после которых станцию интегрируют к пешеходному переходу, ведущему к аэропорту Внуково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.