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12:00

Транспорт

Москвичам рассказали о строительстве станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии

Москвичам рассказали о строительстве станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии

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Метростроители продолжают отделочные работы на станции "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии. Стены облицовывают серым гранитом, куда потом поместят декоративные панели из алюминия. Похожие панели украсят и потолок.

Отмечается, что монолитные работы еще ведутся рядом с входной зоной, после которых станцию интегрируют к пешеходному переходу, ведущему к аэропорту Внуково. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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