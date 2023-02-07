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11:30

Транспорт

"КамАЗ" собрал первый грузовик поколения К5 в России

"КамАЗ" собрал первый грузовик поколения К5 в России

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"КамАЗ" собрал первый в России грузовик К5. Как сообщили в компании, выпуск новой версии больше не будет зависеть от поставок комплектующих из недружественных стран.

Первый обновленный тягач собирался на конвейере в общем потоке. Уже в феврале будет собрано более 70 таких машин.

В нем улучшены технические характеристики – доработаны системы охлаждения, электрооборудование, бортовая информационная система, подвеска. Кроме того, улучшена плавность хода, снижен расход топлива. Тягач ждут технические испытания, после чего наладят серийную сборку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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