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Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве

Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве

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Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве. Она соединит восточные районы с югом и центром, где в общей сложности проживают около двух миллионов человек.

Линия пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты. Как ожидается, она станет альтернативой для поездок с трех железнодорожных вокзалов, что позволит разгрузить станцию метро "Комсомольская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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