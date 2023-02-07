Новая трамвайная линия появится на проспекте Академика Сахарова в Москве. Она соединит восточные районы с югом и центром, где в общей сложности проживают около двух миллионов человек.

Линия пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты. Как ожидается, она станет альтернативой для поездок с трех железнодорожных вокзалов, что позволит разгрузить станцию метро "Комсомольская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.