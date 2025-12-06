В Москве завершается строительство дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Первый участок магистрали от Киевского до Калужского шоссе открылся в 2018 году.

Сейчас на завершающей стадии строительства находится пятый отрезок – от улицы Поляны до Варшавского шоссе. После открытия трасса снизит нагрузку на существующую дорожную сеть, улучшит экологическую ситуацию и сократит время в пути.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.