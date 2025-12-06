Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 16:15

Транспорт

В Москве завершили разработку грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

В Москве завершили разработку грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

Собянин рассказал, как строительство новых дорог улучшило движение в Москве

Строительство новых дорог в Москве улучшило экологическую ситуацию города

Сервису каршеринга в Москве исполнилось 10 лет

Многие авиакомпании мира могут отменить 31 декабря вечерние рейсы

Ежедневно сервисом аренды автомобилей в Москве пользуются сотни тысяч человек

Собянин: обновление подвижного состава на Ярославском направлении завершится до 2030 года

Новый поезд "Москва-2026" запустят в столице в декабре

Москвичи стали чаще правильно парковать машины

"Новости дня": павильон станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро будет в форме шестернии

В Москве завершили разработку грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Помимо платформы обустроят оборотные тупики для поездов, служебную соединительную ветку с Троицкой линией и камеры съездов.

Строительные работы на станции выполнены более чем на четверть. На настоящий момент активно продолжается разработка грунта на тупиках за станцией "ЗИЛ".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметростроительствогородвидеоРоман Карлов

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика