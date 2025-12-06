В Москве завершили разработку грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Помимо платформы обустроят оборотные тупики для поездов, служебную соединительную ветку с Троицкой линией и камеры съездов.

Строительные работы на станции выполнены более чем на четверть. На настоящий момент активно продолжается разработка грунта на тупиках за станцией "ЗИЛ".

