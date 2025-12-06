Форма поиска по сайту

06 декабря, 09:15

Транспорт

Москвичи отметили удобство функции "Быстрый проход" в пригородных поездах

Эксперты рассказали, что делать при фиксации камерами вынужденных стоянок на МКАД

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" каталог с "красивыми" госномерами для авто

Движение будет ограничено на улице Еланского в Москве 7 декабря

Столичные льготники начали подключать "Быстрый проход" на карты москвича

Новости Москвы: буквы "М" у входов в метро украсили к Новому году

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 5 декабря

Интервалы движения поездов МЦД-2 увеличат 6 декабря

В Москве скорректируют 16 маршрутов электробусов

Новости мира: экстренно севший лайнер Red Wings вылетел из Москвы в Пхукет

Москвичи отметили удобство функции "Быстрый проход" в пригородных поездах. Теперь вместо использования бумажных билетов достаточно один раз в год активировать услугу в железнодорожной кассе, а потом просто прикладывать карту к турникету или валидатору на входе и выходе.

Система работает уже на 350 станциях Москвы и Подмосковья, включая популярные Ярославское и Павелецкое направления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

