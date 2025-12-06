Москвичи отметили удобство функции "Быстрый проход" в пригородных поездах. Теперь вместо использования бумажных билетов достаточно один раз в год активировать услугу в железнодорожной кассе, а потом просто прикладывать карту к турникету или валидатору на входе и выходе.

Система работает уже на 350 станциях Москвы и Подмосковья, включая популярные Ярославское и Павелецкое направления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.