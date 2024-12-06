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06 декабря, 23:30

Транспорт

Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января

Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января

Количество городских вокзалов в Москве может вырасти до 120

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В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 6 декабря

Столичный Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 6 декабря

Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января, сообщил столичный Дептранс.

Проезд по "Тройке" в наземном транспорте, метро и МЦД в центральной зоне будет стоить 63 рубля. Бесконтактная оплата банковской картой и телефоном обойдется в 70 рублей. А самым выгодным тарифом останется биометрия – 59 рублей.

Индексация тарифов необходима для дальнейшей модернизации городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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