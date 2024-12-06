Тарифы на проезд в московском транспорте изменятся со 2 января, сообщил столичный Дептранс.

Проезд по "Тройке" в наземном транспорте, метро и МЦД в центральной зоне будет стоить 63 рубля. Бесконтактная оплата банковской картой и телефоном обойдется в 70 рублей. А самым выгодным тарифом останется биометрия – 59 рублей.

Индексация тарифов необходима для дальнейшей модернизации городского транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.