06 декабря, 09:30Транспорт
В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 6 декабря
Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ильгиз Хасянов.
Интенсивность трафика составляет 5 баллов.
Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.