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06 декабря, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 6 декабря

В ЦОДД рассказали о трафике на столичных дорогах 6 декабря

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Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ильгиз Хасянов.

Интенсивность трафика составляет 5 баллов.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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