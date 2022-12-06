Столичное метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, по статистике до 30 тысяч пассажиров в момент боя курантов находятся в метро.

Пассажиры смогут пользоваться не только метро, но и городским транспортом. Также в новогоднюю ночь традиционно пассажиров будут развозить ночные автобусы, а часть маршрутов наземного транспорта продлят работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.