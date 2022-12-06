Семь новых поездов приняты для курсирования по БКЛ столичного метро

Семь новых поездов приняты для курсирования по Большой Кольцевой линии (БКЛ) метро. Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, на действующих отрезках БКЛ составы полностью обновлены.

После полного запуска по линии пойдут около 100 поездов. Это будут тихие и комфортные составы: в них будет намного лучше слышно собеседника. В вагонах информационные экраны размещены под потолком, чтобы видеть нужную станцию с любого места. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.