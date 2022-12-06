Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Транспорт

Участок Калужско-Рижской линии метро открыли 6 декабря

Участок Калужско-Рижской линии метро открыли 6 декабря

"Утро": протяженность столичных утренних заторов составила 92 километра

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 6 баллов

"Утро": затор образовался на шоссе Энтузиастов

Власти Москвы продлили ограничение на ночное движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс машин – Ликсутов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Утром во вторник, 6 декабря, открылось движение между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. Этот отрезок был недоступен с субботы, 3 декабря. Специалисты планировали возобновить движение 7 декабря, но строители выполнили работы раньше срока.

Три дня пассажиров возили компенсационные автобусы, два местных трамвайных маршрута сделали бесплатными. Москвичи поделились впечатлениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика