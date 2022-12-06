Участок Калужско-Рижской линии метро открыли 6 декабря

Утром во вторник, 6 декабря, открылось движение между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро. Этот отрезок был недоступен с субботы, 3 декабря. Специалисты планировали возобновить движение 7 декабря, но строители выполнили работы раньше срока.

Три дня пассажиров возили компенсационные автобусы, два местных трамвайных маршрута сделали бесплатными. Москвичи поделились впечатлениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.