Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс машин – Ликсутов

Завод "Москвич" в 2023 году выведет на российский рынок 50 тысяч автомобилей. При этом, по словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, часть из них способна работать в каршеринге в Москве, Московской области и других регионах страны. Для выполнения задачи на заводе есть все необходимые комплектующие.

Кроме того, "Москвич" уже в этом году соберет около 200 электромобилей, а в следующем году их будет примерно 10 тысяч. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.