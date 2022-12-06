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Транспорт

Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс машин – Ликсутов

Завод "Москвич" в 2023 году добавит на авторынок 50 тыс машин – Ликсутов

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Завод "Москвич" в 2023 году выведет на российский рынок 50 тысяч автомобилей. При этом, по словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, часть из них способна работать в каршеринге в Москве, Московской области и других регионах страны. Для выполнения задачи на заводе есть все необходимые комплектующие.

Кроме того, "Москвич" уже в этом году соберет около 200 электромобилей, а в следующем году их будет примерно 10 тысяч. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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