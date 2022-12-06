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Транспорт

Пользователям Face Pay не надо пересдавать биометрию при смене образа – Ликсутов

Пользователям Face Pay не надо пересдавать биометрию при смене образа – Ликсутов

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Пользователям системы Face Pay не нужно пересдавать биометрию, если они, например, поменяли стрижку, надели шапку или отрастили бороду. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, программа и в этих случаях легко распознает лицо. Эта технология – собственность столичного правительства, и город будет ее использовать так, чтобы москвичам было удобно, подчеркнул заммэра.

Также Ликсутов уточнил, что уже порядка 220 тысяч пользователей совершили 36 миллионов проходов с помощью биометрических данных. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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