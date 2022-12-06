Пользователям Face Pay не надо пересдавать биометрию при смене образа – Ликсутов

Пользователям системы Face Pay не нужно пересдавать биометрию, если они, например, поменяли стрижку, надели шапку или отрастили бороду. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, программа и в этих случаях легко распознает лицо. Эта технология – собственность столичного правительства, и город будет ее использовать так, чтобы москвичам было удобно, подчеркнул заммэра.

Также Ликсутов уточнил, что уже порядка 220 тысяч пользователей совершили 36 миллионов проходов с помощью биометрических данных. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.