Новости Москвы: новый электробусный маршрут запустили на юге столицы

На юге столицы запустили новый электробусный маршрут. Экологичный транспорт теперь ходит между станцией метро "Улица Академика Янгеля" и станцией МЦД Красный Строитель. По будням по маршруту № 990 курсируют два современных электробуса, произведенные в России. На них жители могут комфортно добраться до школ, культурных и социальных учреждений.

В столице ремонтируют надземные пешеходные переходы. На севере города работы развернулись на Ленинградском проспекте. Конструкции очистят и покрасят, а напольное покрытие обновят. Также рабочим предстоит обновить защитные облицовочные панели над лестничными маршами и основным пролетом. На юге столицы приводят в порядок переход через Варшавское шоссе.

