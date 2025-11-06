Форма поиска по сайту

06 ноября, 09:20

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

