В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 6 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

