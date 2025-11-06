Форма поиска по сайту

06 ноября, 07:30

Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале в Москве

Схема прохода к поездам изменится на Ленинградском вокзале в Москве

Схема прохода к поездам дальнего следования и "Сапсанам" изменится на Ленинградском вокзале в Москве. Из-за ремонта платформ вход в метро временно закроют с 13 ноября.

Чтобы успеть на поезд, пассажиров попросили приезжать заранее. Для прохода будет работать два временных павильона для досмотра. Их установят со стороны проезда Комсомольской площади или со стороны Ярославского вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

