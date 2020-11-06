Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

06 ноября, 14:30

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Почти половина автовладельцев в Москве (49%) иногда пользуются каршерингом, когда неудобно или нет возможности ехать на своей машине. Благодаря сервису ежедневно более 100 тысяч личных авто не выезжают в город. При этом 10% пользователей используют каршеринг для поездок до метро или пересадки на другой транспорт.

"По поручению Сергея Собянина мы закончили подготовку наземного городского транспорта к зиме. Теперь все трамваи, автобусы и электробусы полностью оснащены для перевозки пассажиров в холодное время года. Также завершили подготовку инновационных электросудов. Поездки горожан останутся такими же комфортными и безопасными. Наши специалисты продолжат следить за состоянием транспорта, а также усиливать контроль в меняющихся погодных условиях", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

К концу 2026 года в столице будут курсировать 100 современных автономных трамваев "Львенок-Москва". Автономный ход обеспечивает безопасное и надежное движение и "очищает" небо над городом от проводов.

