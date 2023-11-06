Кондиционеры в столичном метро перевели на зимний режим работы. Об этом сообщает Дептранс. В ведомстве добавили, что системами кондиционирования оснащены более 60% составов. Специалисты уже проверили тепловые сети и систему обогрева лестничных сходов, промыли воздушно-тепловые завесы на входах и выходах из подземки. Именно с их помощью будут дополнительно отапливать станции зимой. Кроме того, к наступлению заморозков в вестибюли станций вернули около шести тысяч вторых входных дверей.

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