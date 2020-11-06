Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Трамвайному депо имени Н. Э. Баумана исполнилось 90 лет. На предприятии работают более 600 сотрудников, которые каждый день делают поездки комфортными и безопасными.

"92% всех услуг "Московского паркинга" можно получить дистанционно. Это удобно и экономит время – для решения большинства вопросов не нужно даже выходить из дома. С начала года такой возможностью воспользовались более 210 тысяч раз. Удаленно можно оформить или продлить парковочное разрешение, купить абонемент или внести резидентную плату для парковки в дневное время, обжаловать постановление, подать обращение и многое другое", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 300 остановок нового типа произведут на заводе СВАРЗ до конца года. Предприятие работает с опережением плана и свыше 100 новых остановок уже готовы. Они выполнены в едином стиле московского транспорта и сделаны из надежных отечественных материалов.