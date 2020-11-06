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06 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: более 3 700 человек вступили в "Московское долголетие" онлайн – Собянин

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в "Московское долголетие"

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Новости часа: более 100 млн раз пассажиры проехали на электробусах с начала 2023 года

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Количество поездок на столичном каршеринге с начала года увеличилось на 7%

Собянин: с начала года пассажиры проехали на электробусах более 100 млн раз

Трассу Москва – Казань – Екатеринбург продлят по Тюмени

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Трамвайному депо имени Н. Э. Баумана исполнилось 90 лет. На предприятии работают более 600 сотрудников, которые каждый день делают поездки комфортными и безопасными.

"92% всех услуг "Московского паркинга" можно получить дистанционно. Это удобно и экономит время – для решения большинства вопросов не нужно даже выходить из дома. С начала года такой возможностью воспользовались более 210 тысяч раз. Удаленно можно оформить или продлить парковочное разрешение, купить абонемент или внести резидентную плату для парковки в дневное время, обжаловать постановление, подать обращение и многое другое", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Более 300 остановок нового типа произведут на заводе СВАРЗ до конца года. Предприятие работает с опережением плана и свыше 100 новых остановок уже готовы. Они выполнены в едином стиле московского транспорта и сделаны из надежных отечественных материалов.

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