В Москве каршеринг обогнал такси по темпам роста тарифов

Каршеринг в столице обогнал такси по темпам роста тарифов. При этом подорожание сервиса не повлияло на спрос – желающих воспользоваться арендованной машиной становится только больше.

По словам экспертов, каршеринг выгоднее, чем поездка на личном автомобиле. А в некоторых случаях и удобнее. Каршерингом пользуются даже те люди, которые сами имеют свою машину, оставляют ее во дворе и передвигаются на арендованном автомобиле.

Но и за каршеринг уже приходится платить больше. С начала года средний чек вырос. В одних сервисах на 17%, в других – на треть.



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