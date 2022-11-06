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В Москве каршеринг обогнал такси по темпам роста тарифов

В Москве каршеринг обогнал такси по темпам роста тарифов

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Каршеринг в столице обогнал такси по темпам роста тарифов. При этом подорожание сервиса не повлияло на спрос – желающих воспользоваться арендованной машиной становится только больше.

По словам экспертов, каршеринг выгоднее, чем поездка на личном автомобиле. А в некоторых случаях и удобнее. Каршерингом пользуются даже те люди, которые сами имеют свою машину, оставляют ее во дворе и передвигаются на арендованном автомобиле.

Но и за каршеринг уже приходится платить больше. С начала года средний чек вырос. В одних сервисах на 17%, в других – на треть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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