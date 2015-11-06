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06 ноября 2015, 08:15

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Видео крупной аварии на Кутузовском проспекте попало в Сеть

Видео крупной аварии на Кутузовском проспекте попало в Сеть

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В Сети появилось видео, сделанное спустя несколько минут после крупной аварии на Кутузовском проспекте. Около станции метро "Парк Победы" столкнулись 6 автомобилей. Водитель Nissan потерял управление и выехал на встречную полосу. Сам момент столкновения зафиксировал видеорегистратор, затем несколько роликов в интернет выложили автомобилисты, которые проезжали мимо.

Как сообщили в полиции, водитель Nissan мог потерять управление после того, как его подрезал Lexus. Распространенная ранее информация о сердечном приступе не подтвердилась. Мужчина отпустил руль и за считанные секунды произошла массовая авария. Пострадали два человека, сейчас они находятся в больницах. Несколько часов движение в районе "Парка Победы" было заблокировано, сейчас оно вошло в график, сообщает телеканал "Москва 24".
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