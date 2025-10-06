Форма поиска по сайту

06 октября, 19:30

Транспорт

Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей

Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей

Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей. При этом у водителя не будет права выбора между ремонтом и деньгами.

Как пояснил замминистра финансов Иван Чебесков, при действующей системе страховые выплаты рассчитываются с учетом износа деталей автомобиля, что значительно уменьшает сумму компенсации.

Екатерина Фоменко

