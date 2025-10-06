Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей. При этом у водителя не будет права выбора между ремонтом и деньгами.

Как пояснил замминистра финансов Иван Чебесков, при действующей системе страховые выплаты рассчитываются с учетом износа деталей автомобиля, что значительно уменьшает сумму компенсации.

