Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей
Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей. При этом у водителя не будет права выбора между ремонтом и деньгами.
Как пояснил замминистра финансов Иван Чебесков, при действующей системе страховые выплаты рассчитываются с учетом износа деталей автомобиля, что значительно уменьшает сумму компенсации.
