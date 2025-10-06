Форма поиска по сайту

06 октября, 14:30

Транспорт

Юрист опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера

Юрист Сергей Радько опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера. Такая информация ранее появилась в соцсетях.

По словам эксперта, за нечитаемые из-за грязи, снега или слякоти госзнаки предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Если автомобиль чистый, а номера намеренно загрязнены или видоизменены, наказание может быть строже – штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

