Юрист опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера

Юрист Сергей Радько опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера. Такая информация ранее появилась в соцсетях.

По словам эксперта, за нечитаемые из-за грязи, снега или слякоти госзнаки предусмотрен штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Если автомобиль чистый, а номера намеренно загрязнены или видоизменены, наказание может быть строже – штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

