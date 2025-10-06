Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Стартовало строительство двухполосной дороги в районе Орехово-Борисово Южное, сообщил Сергей Собянин. Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей, завершить работы планируется в 2027 году. В будущем по новой дороге запустят автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро.

"Москва продолжает активно развивать инфраструктуру и создавать новые возможности для жителей и представителей бизнеса. Для этого с 2016 года в столице используется механизм масштабных инвестиционных проектов. В рамках реализации МаИП в Краснопахорском районе появится новое автомобильное производство. Для его строительства город предоставит в аренду земельный участок площадью 5,7 гектара. Объем частных инвестиций составит 15 миллиардов рублей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возле жилых комплексов в СВАО созданы 63 зоны для тихого отдыха, а также 138 детских и спортивных площадок. Это повышает качество жизни и превращает придомовые территории в центры притяжения для местных жителей.