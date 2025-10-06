В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

