Новости

Новости

06 октября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 октября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 октября

Новости регионов: автобои собрали тысячи зрителей под Краснодаром

Сервис проката "Велобайк" снизил цены на услуги в Москве

Зону резидентных разрешений на парковку расширили в Москве

В РЖД стартовали продажи билетов на новогодние праздники

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Собянин: новый путепровод на северо-востоке Москвы готов на 90%

"Новости дня": новая дорога появится в одном из районов Москвы

Онлайн-сервис для оформления автотюнинга запустили на Госуслугах

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на 2-м Волоколамском путепроводе, на внутренней стороне ТТК в районе Киевского путепровода а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

транспорт дороги город

