Дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности

Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии посвятят российской промышленности. Об этом рассказал Сергей Собянин. Станция расположена рядом с Липецкой улицей. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист.

Трафик на столичных дорогах оценили в 9 баллов. Движение затруднено на фоне окончания рабочей недели и неблагоприятных погодных условий.

Главу фирмы "Колибри-тур" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля в Турции. Об этом сообщил Следственный комитет.