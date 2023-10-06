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06 октября, 21:00

Происшествия

Дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности

Дизайн станции метро "Лебедянская" посвятят российской промышленности

ЦОДД оценил вечерний трафик в столице в 10 баллов

ЦОДД оценил вечерний трафик в столице в 9 баллов

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Собянин: дизайн станции "Лебедянская" будет посвящен российской промышленности

ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 6 октября

Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии посвятят российской промышленности. Об этом рассказал Сергей Собянин. Станция расположена рядом с Липецкой улицей. Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист.

Трафик на столичных дорогах оценили в 9 баллов. Движение затруднено на фоне окончания рабочей недели и неблагоприятных погодных условий.

Главу фирмы "Колибри-тур" обвинили в мошенничестве по делу о выселении детей из отеля в Турции. Об этом сообщил Следственный комитет.

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