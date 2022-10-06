Turkish Airlines вернет мобилизованным россиянам и их родственникам деньги за билеты

Турецкая авиакомпания солидарна с российскими перевозчиками. Turkish Airlines объявила, что вернет деньги за билеты мобилизованным россиянам и их ближайшим родственникам.

Если билеты были оформлены до 21 сентября, возврат денег за неиспользованные поездки будет проводиться без штрафов и сборов. Для этого нужно будет предъявить повестку.

Подробнее о процедуре – в эфире телеканала Москва 24.