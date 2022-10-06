Вторую платформу на станции Минская МЦД-4 планируют открыть до конца года

На станции Минская МЦД-4 в 2022 году должны открыть вторую платформу. Она будет с навесом от дождя и снега. Кроме того, построят конкорс с выходами на платформы и дополнительные главные пути.

Минимальные интервалы движения поездов в часы пик составят 5–7 минут. Инфраструктура для пассажиров готова уже на 80%. Ее общая площадь увеличится, будет больше удобного пространства. Также вырастет и пропускная способность участка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.