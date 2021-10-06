Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и даже в вестибюлях.



Москвичи угадали станцию "Андроновка". Первым правильный ответ прислал Францискус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.