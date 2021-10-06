Таксистам запретят двигаться по участку проспекта Мира

Выделенку на проспекте Мира закроют для такси с 20 октября. Речь идет об участке от проектируемого проезда № 911 до улицы Докукина в сторону центра. О планах сообщили в Дептрансе.

Не пускать машины с шашечками на выделенную полосу решено из-за высокой аварийности. За четыре года там зафиксировали 15 аварий, в которых пострадали 18 человек.

Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что аварийные ситуации создают таксисты. Они нарушают, пересекая двойную сплошную.

Теперь полоса, где проходят 15 маршрутов, а это 70 тысяч пассажиров в день, станет более безопасной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.