Беспилотные такси могут появиться в Москве до конца года

Уже в этом году в Москве могут появиться беспилотные такси. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в городе уже ездит 150 таких автомобилей, и не исключено, что Москва станет первой столицей в Европе, где появятся такси-беспилотники.

Впрочем, как подчеркнул Ликсутов, спешить в этом вопросе не нужно, в приоритете – безопасность людей. Тут главная цель – не убрать водителя, а снизить количество аварий.

В Москве также экспериментируют с беспилотными трамваями. В Краснопресненском депо уже готовят один из вагонов к установке специального оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.