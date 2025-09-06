Выставку исторического транспорта можно посетить в Москве

В Москве проходит выставка исторического транспорта. До этого колонна ретроавтомобилей и трамваев проехала по улицам столицы – через Большой Устьинский мост и Покровский бульвар до Чистопрудного бульвара.

Участники отмечают уникальную атмосферу праздника и возможность увидеть транспорт прошлых лет в движении. На Чистых прудах гостей ждет экспозиция ретро-машин и трамваев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.