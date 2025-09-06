В Москве 6 сентября пройдет парад исторического транспорта

В Москве 6 сентября пройдет 20-й парад исторического транспорта. Водителям стоит быть внимательными из-за перекрытий на ряде улиц. С 8:30 до 11:30 полностью перекроют Садовнический проезд в районе станции метро "Новокузнецкая".

С 11:00 до 12:00 движение ограничат на Покровском и Яузском бульварах, а также на Большом Устьинском мосту. С 11:00 до 18:00 будет закрыт проезд по Чистопрудному бульвару и Белгородскому проезду, здесь же парковка будет недоступна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.