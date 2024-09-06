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06 сентября, 21:30

Транспорт

На улицы Москвы вышел беспилотный трамвай

На улицы Москвы вышел беспилотный трамвай

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На улицы Москвы вышел беспилотный трамвай. Модель с названием "Львенок-Москва" курсирует по десятому маршруту от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и обратно‎. Вагон ходит по городу по специальному графику, делает это совершенно самостоятельно. Однако в кабине находится водитель, но он только для дополнительного контроля. На большом экране пассажиры могут видеть, что происходит "за бортом". Финальный этап запуска трамвая запланирован на конец следующего года, тогда он полностью перейдет на беспилотный режим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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