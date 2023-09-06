06 сентября, 17:15Общество
Новости часа: во всех поездах до новых станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" есть Wi-Fi
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Во всех поездах до новых станций "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" есть бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщил Дептранс.
Спецрейсы наземного транспорта, которые довозят детей до школ, возобновили работу в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.
Классическое бабье лето ждет Москву с 12 по 21 сентября. Об этом заявили синоптики.