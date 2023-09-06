Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 15:45

Политика

Депутаты ГД будут ездить на автомобилях российского производства в регионах

Депутаты ГД будут ездить на автомобилях российского производства в регионах

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Депутаты Госдумы согласились пересесть на отечественные автомобили в своих регионах. Об этом в телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Инициативу вынесут на рассмотрение Совета Государственной Думы 18 сентября.

На какие автомобили согласились пересесть депутаты? Есть ли нужное количество машин? Поможет ли инициатива улучшить качество отечественных автомобилей? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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