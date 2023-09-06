Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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Новости

06 сентября, 15:45

Город

Эксперты сравнили время в пути на машине и на метро от центра столицы до аэропорта Внуково

Эксперты сравнили время в пути на машине и на метро от центра столицы до аэропорта Внуково

Новости часа: открытие новых станций Солнцевской линии метро разгрузит два шоссе

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин объявил о завершении строительства Солнцевской линии метро

Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

В ЦОДД спрогнозировали до 7 баллов на столичных дорогах вечером 6 сентября

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Собянин: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт Внуково

Новости часа: Солнцевская линия метро соединила центр города и аэропорт "Внуково"

Собянин открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Эксперты сравнили время в пути на машине и на метро от "Делового центра" до аэропорта Внуково. Отмечается, что путь от "Делового центра" на автомобиле займет 55 минут, а на метро – 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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