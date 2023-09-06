Эксперты сравнили время в пути на машине и на метро от центра столицы до аэропорта Внуково

В среду, 6 сентября, открыт финишный участок Солнцевской линии – две станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, метро впервые в России дошло до аэропорта.

Эксперты сравнили время в пути на машине и на метро от "Делового центра" до аэропорта Внуково. Отмечается, что путь от "Делового центра" на автомобиле займет 55 минут, а на метро – 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.