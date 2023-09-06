Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 11:15

Транспорт

Заморозка годового абонемента на "Тройке" заработала в приложении "Метро Москвы"

Заморозка годового абонемента на "Тройке" заработала в приложении "Метро Москвы"

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В приложении "Метро Москвы" заработала функция заморозки годового абонемента. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

Приостановить действие проездного можно на две недели и только один раз. При этом до конца действия должно быть не менее 30 дней. Возобновить работу карты нужно не позднее, чем за 10 дней до конца срока. Заморозка автоматически отменится, если во время ее действия совершить поездку по абонементу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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