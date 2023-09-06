РЖД запустит в сентябре более 1 тыс дополнительных поездов

РЖД запустит в сентябре более одной тысячи дополнительных поездов, половину из них – на черноморские курорты Адлер, Анапу и Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также дополнительные составы будут ходить между Москвой и Ейском, Санкт-Петербургом и Архангельском, Иркутском и Северобайкальском, Самарой и Минском. Всего же на отпускной сезон назначили более четырех тысяч дополнительных поездов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.