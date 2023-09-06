Пять парковок в столице станут перехватывающими после запуска МЦД-4

Московские диаметры экономят деньги тем, кто за рулем. После открытия МЦД-3 перехватывающий тариф заработал на четырех парковках. Это стоянки недалеко от платформы Чухлинка, а также станций Выхино и Ховрино.

С запуском движения по МЦД-4 еще пять парковок в городе станут перехватывающими. Там водители смогут оставлять машины бесплатно, если совершают минимум две поездки на метро, МЦД или МЦК. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.