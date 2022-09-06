Тематический поезд "Россия в объективе" запустили в столичном метро

С 6 сентября можно посмотреть красоты РФ, не выходя из метро. Там запустили тематический поезд "Россия в объективе". Он будет ходить в течение полугода.

Поезд будет курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии. Во всех вагонах – фотографии уникальных мест России. Среди них Эльбрус, Алтай, остров Врангеля, Байкал и другие. Этот проект организовали совместно с Русским географическим обществом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.