Новости часа: в московском метро появился новый тематический поезд "Россия в объективе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В московском метро появился новый тематический поезд "Россия в объективе". Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Новый путепровод на юго-востоке Москвы улучшит транспортное обслуживание 700 тысяч жителей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Магазины H&M закроют в России 30 ноября. Об этом заявили СМИ.